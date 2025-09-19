Van’da okul basan genç 2 öğretmeni sınıfta bıçakladı! Çığlık sesleri eğitim yuvasında yankılandı: Öğrencilerin gözleri önünde oldu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Van’da bir okulda bıçaklı saldırı eğitim camiasını derinden sarstı. Boşanma aşamasında olan kişi eşinin kardeşinin bulunduğu sınıfa yöneldi. Hedefini şaşıran şüpheli sınıfta ders veren önce bir öğretmeni sonra diğer öğretmeni bıçakladı.

Olay, saat 08.30 sıralarında İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; boşanma aşamasındaki kişi, elinde bıçakla sınıf şube listesine bakarak bulduğu kayınbiraderi R.A.'nın öğleden sonra ders verdiği sınıfa girdi.

Saldırgan burada ders veren Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi, kayınbiraderi zannedip karın boşluğundan bıçakladı. Bu sırada saldırgana müdahale etmek isteyen görsel sanatlar öğretmeni R.Y.B. de elinden yaralandı. Saldırgan, okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilirken; okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 öğretmen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken; saldırgan polise teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

aa-20250919-39162111-39162110-vanda-bir-supheli-okulda-2-ogretmeni-bicakla-yaraladi.jpg

