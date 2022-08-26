Ölü bulunan çobanın 20 koyunu silahla vurulmuş

İlçeye bağlı Uluşar Mahallesi’nde çobanlık yapan Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide dün silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ederken, ekipler tarafından arazideki araştırmada çobanın hayatını kaybettiği bölgede kurşunların isabet ettiği 20 koyunun öldüğünü, 20’sinin de yaralandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA