Van’da onlarca kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İHA
Van’da onlarca kilo esrar ele geçirildi
Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 80 kilo 576 gram esrar ve 3 kilo 181 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 86 olayda 106 şahıs yakalandığı ve yapılan aramalarda; 3 kilo 181 gram metamfetamin, 80 kilo 576 gram esrar, 19 adet elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 adet kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.

aw150747-01.jpg

aw150747-02.jpg

Son Haberler
Özgür Demirtaş kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuşan Halil Konakçı'ya adres gösterdi. 'Yallah Afganistan'a' dedi Gündem
Özgür Demirtaş kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuşan Halil Konakçı'ya adres gösterdi. 'Yallah Afganistan'a' dedi
Didim’de dereceler 20'yi geçince halk deniz sezonunu açtı Gündem
Didim’de dereceler 20'yi geçince halk deniz sezonunu açtı
Türkiye'ye kötü haber. Rusya vanaları kapatıyor Ekonomi
Türkiye'ye kötü haber. Rusya vanaları kapatıyor
Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı Gündem
Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı
Eski Süper Lig stadının her yanını çaldılar Spor
Eski Süper Lig stadının her yanını çaldılar
Yozgat’ta zehir tacirleri suçüstü yakalandı Yerel Haberler
Yozgat’ta zehir tacirleri suçüstü yakalandı
Ölümcül hastalık hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi Dünya
Ölümcül hastalık hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi