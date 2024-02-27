Van’da onlarca kilo esrar ele geçirildi

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 86 olayda 106 şahıs yakalandığı ve yapılan aramalarda; 3 kilo 181 gram metamfetamin, 80 kilo 576 gram esrar, 19 adet elektronik sigara, 7 bin 644 paket bandrolsüz kaçak sigara, 49 adet kaçak cep telefonu ve 346 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.