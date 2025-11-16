İkinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakıyor. Kışın ilk ayında Van Açık Oto Pazarı’nda ikinci el araçlara bakan çok alan yok. Açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden vatandaşlar alıcı bulamamaktan, alıcılar ise fiyatların pahalı olmasından yakındı.

'SON 30 YILIN EN KÖTÜ GÜNLERİNİ YAŞIYORUZ'

Yaklaşık 30 yıldır galericilik yapan Nesim Güneş, piyasanın çok durgun olduğunu ve aylardır siftah yapamadığını belirterek, "Son 30 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. Eskiden ayda 2-4 araç satarken bir yıldır doğru dürüst satış yapmadık. Pazar kalabalık ama herkes bir umutla gelip eli boş dönüyor. 15-20 gündür piyasada en hızlı satan aracı bile satamıyorum. Vergilerimizi ödeyemiyoruz, icralık olacağız. Esnafın sonu iyi görünmüyor" dedi.

İsmail Titiz de piyasadaki durgunluğa dikkat çekerek, "Bu sene satış yok. Bugün bir kişinin bile araç sattığını görmedim. Geçen sene bu zamanlar burada günde 200-300 araç satılırdı; bugün belki bir tane bile satılmadı. Sadece otomotiv değil, emlak sektörü de aynı durumda.Bu piyasanın durgunluğu ne olacak. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Zülfikar Altındaş isimli yurttaş ise pazarı "kuru kalabalık" nitelendirdi. Altındaş, "Piyasa çok durgun. Millet sadece gezip bakıyor" sözleriyle dert yandı.

'PİYASALARDA BÜYÜK BİR DENGESİZLİK VAR'

Mevlüt Baş isimli satıcı da fiyatlardaki düzensizliğe işaret ederek, "Kimin ne yaptığı belli değil. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Herkes parasını altına ya da faize yatırmış, piyasaya sürmek istemiyor. Ciddi alıcı yok. Daha bir araba bile satılmadı. Bu sene çok tutarsızlık var. Henüz bir araba satılmamış" dedi.

İbrahim Kaya ise "Piyasa durgun. Bu sene geçen seneden berbat. Geçen sene güzeldi. Yani seneden seneye geri gidiyoruz. İleri gitmek yok. Hep geri gidiyoruz. Ama kuru karabalıkta öyle gelip bakıyorlar. Hep bakan var alıcı hiç kimse yok. Ekonomi ne zaman düzelse o zaman piyasa da düzelir" diye konuştu.

Mehmet Sıddık Esmer ise "Bu yıl piyasa açılmadı. Yakıt ve masrafları karşılayamayan araç satıyor. Kalabalık var ama alıcı çok az. Düzelmesi ekonomiye bağlı" dedi.

Pazarda aracını satmaya çalışan Ferhat Kara, "Geçen sene 160 bin liraya aldığım Tofaş Şahin’i bugün 140 bine satamıyorum. Talebimiz, ÖTV düzenlemesinin bir an önce yürürlüğe girmesi. Vatandaş aile aracı sahibi olabilsin" dedi.

'HERKES SADECE SEYİRCİ'

Pazardaki vatandaşların ortak görüşü ise fiyatların yüksekliği. Bir vatandaş, "Pahalı, millet alamıyor. Herkes sadece seyirci" derken, bir diğeri "3 haftadır aynı aracı getiriyorum, alıcı yok" ifadelerini kullandı.

Mehmet Durak, yaşanan durgunluğu şöyle değerlendirdi:

"Piyasa kötünün kötüsü. Hayatta değiliz ama kalbimiz atıyor. Yaşayan bir ölüyüz, canlı ceset gibiyiz. Düzeleceğe benzemiyor, daha kötüye gidiyor."