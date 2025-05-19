Van’da pancar toplamaya giden vatandaşlar su seviyesi yükselince mahsur kaldı

Kaynak: İHA
Van’da pancar toplamaya giden vatandaşlar su seviyesi yükselince mahsur kaldı

Van’ın Başkale ilçesinde pancar toplamaya giden vatandaşlar, dönüşte su seviyesinin artması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı. Vatandaşlar, saatlerce süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Başkale ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hasanabat Mahallesi'nde vatandaşlar, dün sabah pancar toplamak için Şivreş Yaylası'na gitti. Günü yaylada geçirdikten sonra geri dönmek isteyen köylüler, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle karşıya geçemeyerek bulundukları bölgede mahsur kaldı. Vatandaşların cep telefonlarıyla yardım talep etmesi üzerine jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonrası suyun karşı tarafında mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, araçlarıyla birlikte güvenli idjslyd tahliye edildi. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

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