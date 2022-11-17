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Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:36
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Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, teröristlerin daha önce kullandıkları sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada; 907 bixi mühimmatı, 42 AK-47 kalaşnikof mühimmatı 144 Rus tipi AK-74 Tf. mühimmatı, 41 HK-33 E Tf. mühimmatı olmak üzere  toplam 1,134 adet mühimmat ve bir miktar malzeme ele geçirildi. Sığınak, malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlara ise devam ediliyor. (DHA)
 

 

 

 

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