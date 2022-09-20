PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak ve sığınaklarda yapılan aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, aynı silaha ait 52 adet mermi ve 2 şarjör ele geçirildi. (AA)