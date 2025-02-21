Van’da Ramazan pidesi 20 liradan satılacak

Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, geçen yıl 16 lira olan 320 gram Ramazan pidesinin bu yıl 20 lira olacağını açıkladı.

Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Pide üretim maliyetlerinde un fiyatları yüzde 40, işçilik ücretlerinde yüzde 45, işletme giderlerinde yüzde 40 ve enflasyon oranın yüzde 45 olmasına rağmen ve Türkiye genelinde pide artışları yüzde 28- 35 olurken Van ilimizde pide fiyat artışını yüzde 25’te tuttuk. Bu kararların alınmasında öncelikle fırıncı esnafımızın vatandaşın alım gücünü göz önünde bulundurarak Ramazan pidesini makul fiyatlandırma konusunda göstermiş oldukları özveriden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çoğu ilde 250 gr 20 TL iken Van ilimizde 310 gr Ramazan pidesi 20 TL’ye satılacaktır. Bu vesile ile Ramazan ayının birlik, Beraberlik, barış, kardeşlik yardımlaşma ve dayanışmamızı pekiştireceğini temenni eder, herkese hayırlı işler bol kazançlar dilerim."