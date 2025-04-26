Van'da sahte belgelerle tedavi uygulayan şahıslara operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van'da sahte belgelerle tedavi uygulayan şahıslara operasyon

Van'da alternatif tedavi adı altında sahte diplomalar ve belgelerle insan sağlığını tehlikeye atan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 25 Nisan 2025 tarihinde operasyon düzenledi. İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada; hastalara ait tahlil, film, ultrason gibi bilgilerin bulunduğu toplam bin 519 doküman ile tedavi amaçlı kullanılan sedye, masaj aletleri ve steteskop gibi çeşitli araç-gereçler ele geçirildi.

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Ayrıca, şüpheli şahıs adına basılmış, çeşitli hastalıkların tedavisi ve kesin çözümüne yönelik vaatler içeren kartvizitler de bulundu. Usulsüz tedavi uygulandığı tespit edilen iş yeri İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

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Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi.

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