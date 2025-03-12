Van'da servis otobüsü alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Edremit ilçesi Erdemkent İlkokulu karşısında meydana geldi.

Yolcuları bıraktıktan sonra dönüşe geçen servis otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısımı anda alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsü alev topuna çevirdi. Durumu fark eden sürücü otobüsü yol kenarıma çekerek itfaiyeye haber veri. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan otobüse müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otobüsten geriye hurda yığını kaldı.