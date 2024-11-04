Van'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Kaynak: İHA
Van'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Van'da seyir halindeki bir komyonet bir anda alev aldı. Yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde alev alev yanan seyir halindeki kamyonet hurda yığınına döndü.

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Olay Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep G.'ye ait 65 EV 861 plakalı Fiat Doblo kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

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Sürücü kamyoneti yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürürken, kamyonetten geriye ise hurda yığını kaldı.

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