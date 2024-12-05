Van’da silah operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 ayrı ikamete baskın düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde 6136 SKM suçunu işleyen şahısların tespiti ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; tespit edilen 3 ayrı ikamette yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ve 39 adet 7.62 fişek, 1 adet uzun namlulu, yivli, mavzer olarak tabir edilen tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet tüfek kartuşu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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