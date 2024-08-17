Van’da şimşekler geceyi aydınlattı

Kaynak: İHA
Van’da şimşekler geceyi aydınlattı

Van’da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, gece boyunca etkili oldu.

Şehirde art arda çakan şimşekler, karanlığı aydınlatarak adeta bir görsel şölen sundu. Vatandaşlar, bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetmek için birbirleriyle yarıştı.

Van Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı.

Açıklamada, "Uydu ve radar görüntülerine göre; önümüzdeki saatlerde Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Gevaş ve Erciş ilçelerinde etkili olan yağışların, kent merkezinde de devam etmesi öngörülmektedir. Yağışlara bağlı olarak yerel dolu, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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