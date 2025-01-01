Van'da sınır güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van'da sınır güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Van'ın Özalp ilçesinde İran heyetinin de katılımıyla sınır güvenlik toplantısı yapıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde İran heyetinin de katılımıyla sınır güvenlik toplantısı yapıldı.

Özalp Kaymakamlığının toplantı salonunda yapılan toplantıya, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut başkanlığındaki Türk heyetiyle İranlı mevkidaşı Belesor Hudut Komiseri Vekili Binbaşı Mohammed Ali Khorsendi ve heyetiyle "Sınır Güvenliği" toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Bulut, İran heyetiyle sınır güvenliğiyle ilgili yapılacak olan çalışmalarla alakalı konular ele aldıklarını belirterek, heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Mohammed Ali Khorsendi ise ele alınacak çalışmaların sınır güvenliğine katkı sunacağını dile getirerek, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut'a teşekkür etti.

Van'da sınır güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Van'da sınır güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Van'da sınır güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Van'da sınır güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Son Haberler
Berber fiyatlarına rekor zam. Resmi tarife belli oldu
Berber fiyatlarına rekor zam. Resmi tarife belli oldu
Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu
Bulgaristan ve Romanya, Şengen Alanı'na dahil oldu
Gelenek bozulmadı! Antalya'da yeni yılı yine öyle karşılandı
Gelenek bozulmadı! Antalya'da yeni yılı yine öyle karşılandı
Yılın ilk sabah namazında vatandaşlar Ulucami’ye akın etti
Yılın ilk sabah namazında vatandaşlar Ulucami’ye akın etti
Bel ve boyun ağrılarına doğal çözüm... İşte uzman görüşleri
Bel ve boyun ağrılarına doğal çözüm... İşte uzman görüşleri