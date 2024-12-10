Van'da sis ve kaygan zemin faciayı getirdi! Peş peşe zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi.
Havanın sisli ve yolun kaygan olmasından dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi.
Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçlar büyük hasar aldı.
VAN-Erciş kara yolunda meydana gelen ve yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.