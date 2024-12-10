Van'da sis ve kaygan zemin faciayı getirdi! Peş peşe zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Van-Erciş kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldiği ve yaralılar olduğu öğrenildi. 50 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre ise 40'dan fazla yaralı var.