Van'da sis ve kaygan zemin faciayı getirdi! Peş peşe zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Van-Erciş kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldiği ve yaralılar olduğu öğrenildi. 50 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre ise 40'dan fazla yaralı var.

Kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi.

aw346901-02.jpg

Havanın sisli ve yolun kaygan olmasından dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi.

aw346901-03.jpg

Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

aw346901-01.jpg

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw346901-04.jpg

Araçlar büyük hasar aldı.

aw346901-05.jpg

VAN-Erciş kara yolunda meydana gelen ve yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

aw346901-06.jpg

aw346924-01.jpg

aw346924-02.jpg

aw346924-03.jpg

aw346924-05.jpg

aw346924-06.jpg

aw346924-07.jpg

aw346924-09.jpg

aw346924-10.jpg

aw346924-11.jpg

aw346924-04.jpg

aw346924-08.jpg

aw346924-12.jpg

Son Haberler
Bayraktar TB2'den yeni rekor! Uçuş saatini aştı
Bayraktar TB2'den yeni rekor! Uçuş saatini aştı
Kars’ta jandarmadan sıkı denetim
Kars’ta jandarmadan sıkı denetim
Çekya, Suriyelilere kapıları kapattı
Çekya, Suriyelilere kapıları kapattı
Fatih'te Alzheimer hastası annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Anne katiline müebbet hapis!
Çekya'nın dış ticaretinde tarihi rekor
Çekya'nın dış ticaretinde tarihi rekor