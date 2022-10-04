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Van’da şüpheli valiz alarmı   

Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.   

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:14
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Van’da şüpheli valiz alarmı   

Van’da şüpheli valiz alarmı   
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Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Maraş Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Şüpheli valizden kıyafetler çıktı. Olumsuz bir durum yaşanmaması üzerine cadde trafiğe açıldı. 



                                         

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