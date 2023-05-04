Van'da torbacı operasyonu. 32 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da torbacı operasyonu. 32 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 27 Nisan-3 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

32 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 75,75 gram sentetik uyuşturucu, 625,97 gram esrar, 23,42 gram eroin, 0,7 gram kokain ve 5 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 28'i hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem başlatıldı. (AA)

aa-20230504-31046256-31046255-vanda-torbaci-operasyonlarinda-32-supheli-gozaltina-alindi.jpg

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
10 kişilik Başakşehir Ankaragücü'ne uzatmadı Spor
10 kişilik Başakşehir Ankaragücü'ne uzatmadı
AKP’li aday MHP’yi hedef aldı. Cumhur İttifakı’nda büyük kriz! Siyaset
AKP’li aday MHP’yi hedef aldı. Cumhur İttifakı’nda büyük kriz!
Başakşehir 90+5'te güldü Spor
Başakşehir 90+5'te güldü
Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Muhammet Hacı Güneş: Bir 5 sene de ben sizi dolandırayım Siyaset
Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Muhammet Hacı Güneş: Bir 5 sene de ben sizi dolandırayım
AKP’nin düzenlediği konserde yangın çıktı. Bakan Nebati apar topar alandan kaçırıldı Güncel
AKP’nin düzenlediği konserde yangın çıktı. Bakan Nebati apar topar alandan kaçırıldı
İrfan Buz'dan ayağının tozuyla Fenerbahçe iddiası Spor
İrfan Buz'dan ayağının tozuyla Fenerbahçe iddiası
CHP'li Erkek Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi: Muhalefet antrenmanı yapıyor Siyaset
CHP'li Erkek Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi: Muhalefet antrenmanı yapıyor