Van’da trafik denetlemesi: 189 araç trafikten men edildi

Kaynak: İHA
Van’da trafik denetlemesi: 189 araç trafikten men edildi

Van’da jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde sürücülere yönelik yapmış olduğu denetimde 189 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 4-10 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde 2 bin 65 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği belirtildi. Açıklamada, "18 bin 44 araç kontrol edildi, 704 sürücü ve araca 1.715.759 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 189 araç trafikten men edildi. 100 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 188.159TL idari para cezası tutanağı tanzim edilmiştir" denildi.

Son Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Macaristan’da
Yerlikaya Macaristan'da
Bodrum’da 33 kaçak göçmen yakalandı
33 kaçak göçmen yakalandı
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu
80 yıllık dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı
80 yıllık dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı