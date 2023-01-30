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Kamyonet tırla çarpıştı: 1 yaralı

Van’da bir kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tırla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 15:55
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Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Kamyonet tırla çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Van’ın Tuşba ilçesinde kamyonetin tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp yolu üzerindeki Kömürcüler Sitesi önünde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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