Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D., yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvalanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, ambulans, jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edilirken, yaralılar, bulundukları yerden vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılara ilk müdahale, olay yerinde yapıldı. Yaralıların, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.