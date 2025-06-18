Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çelebibağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, henüz bilinmeyen bir nedenden önünde seyreden 54 AAB 774 plakalı Tofaş marka otomobile çarpıp köprü korkuluklarına sıkıştırdıktan sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası firar ettiği iddia edilen tır sürücü, güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alında. Otomobil hurda yığınına dönerken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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