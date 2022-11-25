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Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:25
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Van’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara operasyon

Van’da uyuşturucu operasyonu
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Van’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “18-24 Kasım 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 8,6 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 8,62 gram eroin ve 41 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 12 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.


(Kaynak: İHA)

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