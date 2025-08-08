Van'da uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Van'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 25 Temmuz-7 Ağustos'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 67,05 gram sentetik kannobinoid, 218,49 gram skunk, 109,65 gram eroin, 1 gram kokain, 29 sentetik ecza hap, 79,15 gram esrar ve 2,01 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 45 şüpheliden 11'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından, 34 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Son Haberler
Bodrum FK'dan Herelle'ye teşekkür
Bodrum FK'dan Herelle'ye teşekkür
2026 hac başvuruları başlıyor: e-Devlet’te son tarih ne?
2026 Hac başvuruları başlıyor
Dusan Tadic'in yeni takımına imzayı attı! Tüm Avrupa ters köşe oldu!
Dusan Tadic'in yeni takımına imzayı attı! Tüm Avrupa ters köşe oldu!
Belediye başkanına sokak ortasında saldırı!
Belediye başkanına sokak ortasında saldırı!
TRT'de açıkladılar: Mourinho'dan Feyenoord'a karşı sürpriz karar
TRT'de açıkladılar: Mourinho'dan Feyenoord'a karşı sürpriz karar