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Van’da 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 kilo 254 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 09:37
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Van’da uyuşturucu operasyonu: 15 kilo ele geçirildi

Van’da 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Van’da narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 15 kilo 254 gram eroin, bin 547 adet extacy ele geçirilirken, 3 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 15 kilo 254 gram eroin, bin 547 adet extacy hap ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma” suçlarından yasal işlem yapıldı” denildi.

(Kaynak: İHA)

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