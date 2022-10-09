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Van'da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 11:32
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Van'da uyuşturucu operasyonu: 20 kilo ele geçirildi

Van'da 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalar esnasında 20 kilo 502 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin parasal kaynaklarının kurutulmasına yönelik mücadele tüm hızıyla sürüyor” denildi.


(Kaynak: İHA)

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