Van'da uyuşturucu operasyonunda 24 kişiye işlem

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Emniyet müdürlüğümüz ekiplerince, ilimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten” torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak 19-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 19,14 gram eroin, 11 gram sentetik kannobinoid, 9,71 gram esrar, 3,74 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza madde ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 3 şüpheli şahsa “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçlarından, 21 şahsa “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan olmak üzere toplam 24 şahsa yasal işlem yapılmıştır”