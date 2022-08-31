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Van'da 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 32 kilo 274 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:39
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Van'da uyuşturucu operasyonu: 32 kilo ele geçirildi, 2 gözaltı

Van'da 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 32 kilo 274 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu imal ve ticareti suçu ile mücadele çerçevesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; İran İslam Cumhuriyeti’nden Başkale kırsalına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine edilen ve 30 Ağustos 2022 tarihinde müşterek olarak operasyon icra edildi. Bölgede yapılan etkin keşif gözetleme faaliyeti neticesinde arazide kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette 25 kilo 620 gram eroin maddesi, 6 kilo 645 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile bağlantısı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 2 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanının önlenmesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

(Kaynak: İHA)

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