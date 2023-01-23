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Van'da 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da geçen hafta 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 10:37
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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Ocak'ta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1 kilo 100 gram eroin ile 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan işlem yapıldı. (AA)

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