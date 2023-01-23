Van'da 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Ocak'ta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1 kilo 100 gram eroin ile 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan işlem yapıldı. (AA)