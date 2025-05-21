Van’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 90 kilo 608 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan aramada 74 kilo 690 gram skunk ve 15 kilo 918 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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