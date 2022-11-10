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Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 gözaltı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 22:25
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Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 gözaltı

Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 25 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 4-10 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 26,05 gram eroin, 1 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu, 43,06 gram esrar ve 15 hap ele geçirildi.

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