Van’da yaz mevsiminde kar yağdı. Yollar kapandı

Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkisini artırırken Van'da rakımı yüksek yaylalarda karla mücadele çalışması sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kışın yağan kar ve düşen çığlar sebebiyle kapanan Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesinin Avağerük Yayla yolunda kar temizleme çalışmalarına başladı.
Ekipler, düşen çığlar sebebiyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede çalışmalarına başlarken çığ kütleleri altında kalan sulama kanalları teker teker açıldı. Çatbayır’da yaşayan vatandaşlar, yayla yolunda çalışma yapan Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür etti.