Van’da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Van'da akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 ila 7 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı, kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer sis hadisesi görülebileceği ifade edilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.