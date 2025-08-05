Van’da yüzlerce dönüm arazi kül oldu

Elektrik tellerinden kaynaklandığı ileri sürülen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu ve Muradiye grup amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına ilişkin konuşan mahalle sakini Haydar Demirel, elektrik kablolarının koparak kuru otların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktığını belirtti. Demirel, mahallenin ortak kullanımında olan arazinin büyük bir bölümünün yandığını ifade etti.