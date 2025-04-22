Van'daki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Van'daki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Van'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Selim Kaya, Gülcan Kaya, Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç ve Metin Kandemir olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

VALİ OZAN BALCI'DAN HASTANE ZİYARETİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kazada yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Vali Balcı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammet Tosun ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya'dan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Balcı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşmaları için tüm tedbirleri almış bulunuyoruz' dedi.

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