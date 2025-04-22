Van'daki kazada acı detay ortaya çıktı

Van'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı elim kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, yaralı 12 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN KAHREDEN KEŞFİ

Kazada yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli ambulans sürücüsü Şaban Kaya, Van'a hasta getirdikten sonra Hakkari'ye dönüş yolundayken kaza mahalline denk geldi. Olay yerinde inceleme yapan Kaya, hayatını kaybedenlerden birinin öz kardeşi Selim Kaya olduğunu fark edince büyük bir acı yaşadı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kaza yerinde bir kenara oturarak gözyaşlarına boğulan Şaban Kaya'yı meslektaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Kazada ölen ve yaralananlara müdahale edildiği sırada ise acılı kardeş, olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu acı tesadüf, kazanın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.