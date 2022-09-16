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Van'daki tünel inşaatında göçük: İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde inşaatı devam eden tünelde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 kişi enkaz altında kaldı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 22:07
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Van'daki tünel inşaatında göçük: İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında

Van'daki tünel inşaatında göçük: İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında
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Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkinde meydana geldi. Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte 2 kişi de enkaz altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UKOME, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

                                          

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