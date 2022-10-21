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Van'daki uçuşlara sağanak engeli: 5 sefer iptal edildi  

Van'da gün boyu etkili olan şiddetli yağış, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.   

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 20:39
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Van'daki uçuşlara sağanak engeli: 5 sefer iptal edildi  

Van'daki uçuşlara sağanak engeli: 5 sefer iptal edildi  
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 Van Ferit Melen Havalimanına bugün planlanan uçuşlar şiddetli yağış dolayısıyla iptal edildi. Öğle saatleri sonrası planlanan 5 sefer iptal edilirken, bazı uçak şirketleri mağdur olan yolcularını kentteki otellere yerleştirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 15.20 - 19.15 saatleri arasında planlanan 3'ü İstanbul, Adana ve Ankara'ya planlanan uçuşlar etkilendi. 

                      

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