Van'daki uçuşlara sağanak engeli: 5 sefer iptal edildi  

Van Ferit Melen Havalimanına bugün planlanan uçuşlar şiddetli yağış dolayısıyla iptal edildi. Öğle saatleri sonrası planlanan 5 sefer iptal edilirken, bazı uçak şirketleri mağdur olan yolcularını kentteki otellere yerleştirdi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 15.20 - 19.15 saatleri arasında planlanan 3'ü İstanbul, Adana ve Ankara'ya planlanan uçuşlar etkilendi.
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