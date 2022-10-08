8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Van'daki üniversitenin kampüsünde taciz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 15:47
Takip Et

Van'daki üniversitenin kampüsünde taciz

Van'daki üniversitenin kampüsünde taciz
+
Aa
-

Haber3'te yer alan bilgiye göre, Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bir kadının taciz edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanık beyanları ile güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu "cinsel taciz-hayasızca hakaret" suçunu işlediği iddia edilen şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
3
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
4
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.