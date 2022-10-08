Van'daki üniversitenin kampüsünde taciz

Haber3'te yer alan bilgiye göre, Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bir kadının taciz edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanık beyanları ile güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu "cinsel taciz-hayasızca hakaret" suçunu işlediği iddia edilen şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.