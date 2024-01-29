Van'dan yürekleri dağlayan haber. Yangınında 6 aylık Şerzan bebek beşiğinde yanarak can verdi

Yangın gece geç saatlerde Özalp ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Çavuşlar Mahallesinde meydana geldi. Tek katlı evde yaşayan Güler ve Rıfat Güler çifti ile 6 aylık bebekleri Şerzan Güler, alınan bilgiye göre uyuduktan bir süre sonra sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden komşuları ekiplere haber verdi. Alevler kısa süre içerisinde tüm evi sararak, yardım çabalarını sonuçsuz bıraktı.

Olay yerine sevk edilen İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, Güler çiftini alevlerin arasından kurtardı. Dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahalede bulunulurken, yangının söndürülmesinden sonra evde yapılan incelemede 6 aylık Şerzan bebeğin beşiğiyle ile beraber yanarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Güler çifti gözyaşlarına boğuldu. Ev ise tamamen kül oldu.