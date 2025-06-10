Van’ı yasa boğan kaza! Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çapıştı: Gençler olay yerinde öldü

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp-Çaldıran karayolu Mehmetalan Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
Davut Elmas’ın kullandığı 06 GG 5011 plakalı motosiklet ile Sultan Şahin’in kullandığı 65 LA 820 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Davut Elmas (23) ve arkasında bulunan Emre Elmas (22) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi.
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Jandarma, önlem olarak yolu trafiğe kapattı; cenazeler otopsi için Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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