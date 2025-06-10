Van’ı yasa boğan kaza! Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çapıştı: Gençler olay yerinde öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Van’ın Özalp ilçesinde motosiklet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp-Çaldıran karayolu Mehmetalan Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

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Davut Elmas’ın kullandığı 06 GG 5011 plakalı motosiklet ile Sultan Şahin’in kullandığı 65 LA 820 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada motosiklet sürücüsü Davut Elmas (23) ve arkasında bulunan Emre Elmas (22) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi.

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Jandarma, önlem olarak yolu trafiğe kapattı; cenazeler otopsi için Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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