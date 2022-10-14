Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.
Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.
Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Atanur Aydın ve askerler katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı Kahramanmaraş'a getirildi.
Van Ferit Melen Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlanan şehit Sert için Kahramanmaraş Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Askeri uçaktan alınan Sert'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda helikoptere taşındı.
Törene katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koluna girdiği şehit babası Şahap Sert'i teselli etmeye çalıştı.
Törene Sert ailesinin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Sert'in, bugün ikindi vakti Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
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