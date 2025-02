Vanlı taksicilerden protesto

Vanlı taksiciler, 1 Mart 2025'ten itibaren zorunlu olacak kamera sisteminin fahiş fiyatlardan uygulandığını, taksilerinde olmaması halinde araçlarının muayeneden geçemeyeceğini belirterek Esnaf ve Sanatkarlar Odası önünde kontak kapatma eylemi yaptı.

Taksici Kadir Kara, şunları söyledi:

“Sorunumuz İçişleri Bakanlığı’nın araçlara taktırdığı kamera sistemi, kamera sistemi belediye mevzuatına uymadığı için şu anda 4 tane firma zorunlu olarak 45 bin liradan taktırmak istiyorlar. Bu kadar arkadaşımız herkes ekmek peşinde, kimse keyfi bu işi yapmıyor. Şimdi cemiyetimize geliyoruz. Cemiyet "benlik bir sıkıntı yok" diyor. Belediye yönlendiriyor. Belediye "fiyatları ben belirlemiyorum cemiyetiniz pazarlık etmek zorunda" diyor. Ama herhangi bir işlem yapılmıyor. Bu işin içinde bir rant dönüyor ama kimin kazanacağı kimin kaybedeceği belli değil, bizim kaybedeceğimiz garanti bundan hepimiz eminiz. Sıkıntımız 81 ilin 62 ilinde 10 bin TL ile 20 bin TL arasında kamera taktırmışlar. Bize 45 bin TL dayatmaya çalışıyorlar. Bizim sıkıntımız bu kamera işine bir an önce Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler Odası olarak bir çözüm bulunmasıdır. Eğer çözüm bulmazlarsa biz kontak kapatma eylemine gidiyoruz. UTTS’ye gelince bir sorunumuz yok tüm Türkiye’de aynı fiyat olduğu için taktık. 2 bin 800 TL herkes verdi ama kamera işinde birileri kazanacak diye 4 firmadan biri alacak diye tek sıkıntımız bu."

“SİFTAH EDEMEDEN EVE GİDİYORUZ”

Taksici Ramazan Özgüner, “Ben Bursa’da taksicilik dolmuşçuluk yapıyordum. İç ve dış olarak 12 bin TL’ye kamera taktık. Bunlar bize 45 bin TL’ye dayatıyor. Hiçbir firmaya yetki vermiyor sadece diyor bizim dediğimiz firma olacak, artık kimin rantı varsa kim bundan para yiyecekse biz 45 bin lirayı bu kış gününde zaten siftah edemeden eve gidiyoruz. Biz 45 bin TL’yi nereden getireceğiz bunlara vereceğiz. Bize bir İçişleri Bakanlığı ve bakanlar olsun bu konuda bize bir yardımcı olsunlar. Belediye bize destek olsun, belediye cemiyete cemiyet belediyeye atıyor. Nereye gideceğimiz şaşırdık. Çalışamıyoruz evimize zaten ekmek götüremiyoruz" diye konuştu.

"RİCAMIZ BU SÜRENİN UZATILMASI VE KAMERA SİSTEMİNİN BİRAZ DAHA UYGUN HALE GETİRİLMESİDİR"

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul ise şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu araçlarda kamera zorunluluğu 1 mart 2025’te son bulacaktır. Ama ne yazık ki İçişleri Bakanlığı'nın çıkarmış ve istemiş olduğu kameralar taksici esnafının ve tüm esnafın boynunu bükmektedir. Bizim bakanlıktan özellikle ricamız bu sürenin uzatılması ve kamera sisteminin kameraların biraz daha uygun hale getirilmesidir. Uygun hale getirirlerse esnafımız mağdur olmaz. Güzel bir şekilde kameralarını takabilir. İçişleri Bakanı sayın Ali Yerlikaya’dan isteğimiz budur. Bu kadar esnaf mağdur olmasın. Bu kadar esnafın çoluk çoğunun rızkı bir kameraya gitmesin. Bizim sizden ricamız budur lütfen sesimiz kulağımız olun. Bize kulak verin bu esnafın mağduriyetini giderelim. Türkiye geneli 18 firma bakanlıktan yetki almış, bakanlıktan özellikle ricamız bunun önü açılsın her insan, her şoför istediği ilde ve firmada kamerasını taktırabilsin. Antep’te 10 bin lira ise Van’da ben 40 bin lira ödemeyeyim. Tekirdağ’da 15 bin lira ise Van’da biz 50 bin TL ödemeyelim. Ucuz olan iller neredeyse gidip oradan yaptıralım. Bakanlığın bir an önce bunun önünü açması gerekir."

Taksici esnafı, “Bir aydır bunun mücadelesini veriyoruz. Belediye başkanı dahil olmak üzere bize söz vermelerine rağmen gerekeni yapacakları söylediler. 15 kamera firması getireceğiz dediler şu anda 4 tana firma piyasada var. Her şehirde 15- 17 bin arası kamera taktırılıyor. Van’da niye 45 bin TL’ye takılsın. Ne gerekiyorsa cemiyet ve ulaştırma daire başkanlığımız yapsın” diye konuştu.