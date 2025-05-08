Vanspor FK taraftarını sokağa döktü

Kent meydanında kurulan dev ekrandan maçı takip eden yüzlerce taraftar, alınan 3-1'lik galibiyetin ardından büyük coşku yaşadı. Takımlarının attığı her golde sevinç çığlıkları atan taraftarlar, meşaleler yakarak meydanda kutlama yaptı.

3-1'LİK GALİBİYET SEVİNÇLE KARŞILANDI

Mücadele Menemen İlçe Stadı'nda oynandı. Vanspor, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlük kurarak sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Alınan bu sonuçla kırmızı-siyahlı ekip, play-off'ta bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Van'da adeta sevinç seli oluştu. Meydanda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı.