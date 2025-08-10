Vanspor FK'den muhteşem geri dönüş!

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Boluspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakada Vanspor FK’ya 3-2 mağlup oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

6. dakikada ceza yayı önünde yaşanan karambol sonrası topla birlikte ceza sahasına giren Doğancan Davas'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar Akbaba’nın solundan ağlara gitti. 1-0

21. dakikada Ömürcan Artan’ın hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Barış Alıcı, yerden pasını gönderdi ve altıpasın sağ tarafında Rasheed’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

41. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde kale önünde Oulare’nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hasani’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

79. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ensar Çavuşoğlu’nun kafa vuruşu sonrası Ivan Cedric’e çarpan top kale önünde Vlachomitros'ta kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale önünde tekrar Ivan Cedric’e çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Egemen Artun, Ivan Cedric’e çarpan topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek santra noktasını gösterdi. 2-2

90+1. dakikada orta alanda kazandığı topta Jefferson'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammet Özkan’ın çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3