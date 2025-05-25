Vanspor otel krizini özel uçakla aştı

Vanspor Futbol Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Elazığspor ile oynanacakları TFF 2. Lig play-off yarı final 2. tur karşılaşması öncesinde yaşanan otel krizinin kamuoyunun gündemine oturduğu belirtilerek, "Elazığ’da takımımıza konaklama imkanı sağlanmaması, sporun birleştirici ruhuna gölge düşürmüştür. Bu üzücü durum, spor camiasında geniş yankı uyandırmış ve çeşitli tepkilere neden olmuştur.

"ÖZEL UÇAKLA GİDİYORUZ"

Vanspor FK olarak sporun centilmenlik ve kardeşlik temelinde yapılması gerektiğine inanıyor, her şartta sahaya çıkıp mücadelemizi en iyi şekilde vermeye kararlıyız. Bu doğrultuda Kulüp Başkanımız Erol Temel, takımımızın mağduriyet yaşamaması adına özel uçak temin ederek kafilemizi maç günü Elazığ’a götürme kararı almıştır. Vanspor FK, tüm zorluklara rağmen mücadelesini sahada sürdürmeye devam edecek ve taraftarımızın gurur duyacağı bir performans sergilemek için var gücüyle çalışacaktır" denildi.

OTEL REZERVASYONLARI İPTAL EDİLDİ

Van’da oynanan ilk maçtan 4-1’lik skorla galip gelen taraf Vanspor olurken, rövanş maçı öncesinde ise Vanspor’un Elazığ’daki otel rezervasyonları iptal edilmişti.