Vanspor'da yüzler gülüyor.. Yılmaz Vural'ın ayağı uğurlu geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Vanspor Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.

YILMAZ VURAL İLE ANLAŞTILAR

Şampiyonluk hedefiyle lige başlayan, ancak beklediği sonuçları alamayan ligde oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 27 puanla altıncı sırada play-off hattında yer alan Vanspor ligin ikinci yarısına iddialı hazırlanıyor. En son Menemenspor'u çalıştıran Yılmaz Vural için yeni bir iddia gündeme geldi. daha önce 32 takım çalıştıran tecrübeli teknik adamın 33. takımı ile anlaştı.

VANSPOR GALİP GELDİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karaman FK, Vanspor FK'yı konuk ederken rakibine 2-0 kaybetti. Karşılaşmayı adı Vanspor Futbol Kulübü teknik direktörlüğü için geçen ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'da protokol tribününden izledi.

Hakemler: Mikail Cihangir, Sezgin Altun, Şükrü Çavcı,

Karaman FK: Mertcan Dağlı, Azad Filiz, Polat Yaldır, İlke Tankul, Hüseyin Mert Uyanıker (Muhammet Berkay Tekke dk.82), Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Özdilek Yıldızhan dk. 82), Abdullah Sezgin (Eyüpcan Delibalta dk. 69), Ömer Faruk Yılmaz, Resul Türkkalesi (Sabrican Vural dk. 69), Mehmet Bağcı

Vanspor FK: Kurtuluş Yurt, Ahmet Eren, Harun Kavaklıdere (Hasan Bilal dk. 87), Batuhan Kör (Yusuf Abdioğlu dk. 87), Mert Örnek, Eyüp Akcan (Muhammed Ali Doğan dk. 79), Onur Özcan, Erdem Seçgin, Medeni Bingöl, Bekir Can Kara (Fuat Bavuk dk.75), Burak Kavlak

Goller: Burak Kavlak (dk.66), Hasan Bilal (dk. 89) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: İlke Tankul, Sabrican Vural, (Karaman FK), Onur Özcan, Medeni Bingöl, Fuat Bavuk (Vanspor FK)