Vanspor’dan taşlı saldırı sonrası açıklama geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Elazığspor kendi evinde Vanspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası otobüsle yola çıkan Vanspor teknik ekibi ve oyuncular taşlı saldırıya maruz kaldı. Takım otobüsünde bulunan Teknik Direktör Serhat Gülpınar ve 2 kişi hafif yaralandı.

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Taşlı saldırı ile ilgili soruşturma sürüyor.

VANSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Elazığ’daki taşlı saldırı sonrası Vanspor’dan açıklama geldi. Başkan Erol Temel, saldırının Van halkına ve futbol onuruna yapıldığını vurguladı. Temel, “Bizi sindireceklerini sananlar bilsinler ki, Vanspor dimdik ayaktadır ve haklı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir” şeklinde konuştu.

Vanspor Başkanı Erol Temel’in açıklaması şöyle:

"Bugün Elazığ’da yaşanan olaylar, sadece bir futbol müsabakası çerçevesinde değerlendirilemez. Sahada ve saha dışında yaşadığımız saldırılar, hakem hatalarıyla organize edilen oyunlar ve dönüş yolunda futbolcularımıza yönelik taşlı saldırılar asla kabul edilemez. Bu, sadece Vanspor’a değil Van halkına ve futbolun onuruna yapılmış bir saldırıdır. Öncelikle herkes şunu bilmelidir ki, Vanspor sahipsiz değildir. Bu şehir ve bu takım onuruyla var olmuştur ve onuruyla yoluna devam edecektir. Ancak bizlere sahada ve saha dışında kurulan kumpasları, masa başında yapılan hesapları sineye çekmeyeceğiz. Van’a, Vanspor’a ve taraftarımıza karşı kurulan bu oyunun takipçisi olacağız ve adaletin sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu noktada, şehrimizle ve taraftarımızla istişare ederek bir karar vereceğiz. Eğer ki futbol, adaletin olmadığı bir oyun haline getirildiyse, biz bu oyunda yer almayı sorgularız. Gerekirse futbol toplarını çimlere gömeriz, ta ki hakkımız teslim edilene kadar sahalara geri dönmeyiz. Bu karar, masa başında alınmayacak, sokakta, tribünde ve tüm Vansporluların yüreğinde şekillenecektir. Tüm camiamızla birlikte salı günü bir araya gelecek ve bundan sonraki adımlarımızı hep birlikte belirleyeceğiz. Buradan açıkça ilan ediyorum, Vanspor’a yapılan bu saldırının üstünün kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm yetkilileri ve futbol kamuoyunu bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya davet ediyorum. Bizi sindireceklerini sananlar bilsinler ki, Vanspor dimdik ayaktadır ve haklı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Hodri meydan"