Vanspor'un Trendyol 1. Lig sevinci

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayan karşılaşmayı binlerce taraftar, Kent Meydanı'na ve Sanat Sokağı'na kurulan dev ekranlardan takip etti.
TARAFTARLAR KENT MERKEZİNDE KUTLAMAYI SÜRDÜRÜYOR
Nefeslerini tutarak maçı izleyen taraftarlar, kırmızı-siyahlıların sahadan galip ayrılmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Galibiyetin ardından Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde toplanan Vanlılar, meşaleler yakıp havai fişekler atarak sevinç gösterilerinde bulundu.
Araçlarıyla konvoy oluşturarak takımın Trandyol 1. Lig'e yükselmesinin coşkusunu yaşayan taraftarlar, kent merkezindeki kutlamayı sürdürüyor.