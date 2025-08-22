Vantilatör kalp krizini tetiklenebiliyor

Sidney Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre yaz döneminde yeterli su içmeden serinlemeye çalışmak kalp üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle her durumda yeterli su içmek, kanın yoğunluğunu azaltıyor ve kan basıncını dengeliyor.

Yüksek tansiyonun kontrol altında tutulması kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. Gün içinde yeterli miktarda su tüketimi, kalp krizini önleyici etkilere sahip olabiliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, "Yeterli miktarda su içmeden vantilatör kullanımı yaklaşık 39 ila 40 C’ye kadar olan sıcaklıklarda ısıya bağlı termal ve kardiyovasküler zorlanmayı azaltabilir. Daha sıcak şartlarda ise ısı stresini artırabileceğinden vantilatörler kapatılmalıdır. Bunun nedeni çok sıcak havanın vücudu terin soğutabileceğinden daha hızlı ısıtabilmesidir. Daha önceki bilimsel çalışmalar, vantilatörlerin ısıyı ve kalp yorgunluğunu yaklaşık 39 C’ye (102,2 F) kadar azaltabildiğini, ancak sıcaklık 40 C’yi (104 F) geçtiğinde vantilatörleri kapatmanın daha uygun olduğunu göstermiştir. Vantilatör kullanımı yüksek sıcaklıkta vücut terini hızlı soğutabileceğinden, halihazırda sıvı eksikliği varsa dikkatli olunması gerekir. Sıcaklık arttığında vantilatörün önünde oturmayı planlayanların bol su içmesi önemlidir" dedi.

"Gün içinde yeterli miktarda su tüketimi, kalp krizini önleyici etkilere sahiptir" diyen Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, "Araştırmalar düzenli su içen kişilerin kalp krizi geçirme riskinin, yeterince su tüketmeyenlere göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Vücudun susuz kalması damarların sertleşmesine ve kan pıhtılaşma riskinin artmasına neden olabilir. Kalbin düzenli bir ritimde atabilmesi için elektrolit dengesine ihtiyaç vardır. Su bu dengenin korunmasına yardımcı olur ve kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Yetersiz su tüketimi potasyum ve sodyum gibi elektrolitlerin dengesini bozabilir, bu da düzensiz kalp atışlarına yol açabilir" şeklinde konuştu.