Vantilatörü böyle kullananlar dikkat! Ölüm getiriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için sıkça başvurulan vantilatörlerin, yanlış kullanıldığında ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği ortaya çıktı.

Sidney Üniversitesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, yeterli su tüketimi olmadan vantilatör kullanımının kalp krizi riskini artırabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, özellikle 39°C üzerindeki sıcaklıklarda ve susuzluk durumunda vantilatör kullanımının kalbe ekstra yük bindirdiğini ve bu durumun ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Sidney Üniversitesi’nde çevre sağlığı ve fizyoloji alanında uzman olan Dr. Ollie Jay liderliğinde yapılan araştırma, 39,2°C sıcaklık ve %49 nem oranına sahip bir iklim odasında 20 gönüllü üzerinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, dört farklı üç saatlik seansta test edildi: iki seansta yeterli sıvı alımı sağlanırken, diğer ikisinde susuz bırakıldılar.

Denemeler vantilatörlü ve vantilatörsüz ortamlarda yapıldı. Araştırma sonuçları, susuz kalındığında vantilatör kullanımının terleme yoluyla sıvı kaybını yaklaşık %60 oranında artırdığını ve bu durumun kalbe ciddi bir baskı uyguladığını ortaya koydu.

Vantiratör ölüm mü saçıyor? Uzmanlar anlattı

Dr. Jay, “Vantilatörler, 39°C’ye kadar termal ve kardiyovasküler stresi azaltabilir, ancak daha yüksek sıcaklıklarda vücudu serinletmek yerine ısı stresini artırabilir. Susuzluk, bu riski katlanarak büyütüyor” dedi.

Kardiyoloji uzmanları, su tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekerek, “Yeterli su içmek, kanın akışkanlığını artırarak kalbin iş yükünü azaltır. Susuzluk, kanın yoğunlaşmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olabilir, bu da hipertansiyon ve kalp krizi riskini artırır” dedi.

Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda vantilatör kullanımında bol su tüketiminin kritik olduğunu vurguladı.

Araştırmalar, düzenli su içen bireylerde kalp krizi riskinin, yetersiz su tüketenlere göre %50 daha düşük olduğunu gösterdi.

Avustralya Monash Üniversitesi’nden iklim ve sağlık uzmanı Prof. Yuming Guo, sıcak hava dalgalarının kalp-damar hastalıkları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Sıcaklık her 1°C arttığında, 65 yaş üstü bireylerde kardiyovasküler ölüm riski %2 oranında artıyor. Vantilatörlerin yanlış kullanımı, bu riski daha da artırabilir” dedi. Guo, toplum sağlığını korumak için serinleme merkezlerinin yaygınlaştırılması ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Araştırma, vantilatör kullanımında sıcaklık sınırlarına da dikkat çekti. Sağlıklı ve 40 yaş altı bireyler için vantilatörler 39°C’ye kadar güvenli kabul edilirken, 65 yaş üstü bireylerde bu sınır 38°C’ye düştü. Antikolinerjik ilaçlar kullanan yaşlı bireylerde ise 37°C üzerindeki sıcaklıklarda vantilatör kullanımı sakıncalı hale gelebildi. Sıcak çarpması riski de unutulmaması önerildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) göre, ısı bitkinliği belirtileri arasında yüksek ateş, aşırı terleme, hızlı kalp atışı, baş ağrısı ve kas krampları yer aldı. Bu belirtiler 30 dakika içinde geçmezse, durum sıcak çarpmasına dönüşebilir ve acil tıbbi müdahale gerekebilir.

UZMANLAR, SICAK HAVALARDA VANTİLATÖR KULLANIMINDA ŞU ÖNLEMLERİ ÖNERDİ:

Bol su tüketin: Vantilatör kullanmadan önce ve sırasında yeterli sıvı alımı sağlayın.

Sıcaklık sınırlarına dikkat edin: 39°C üzerindeki sıcaklıklarda vantilatörü kapatın.

Cilt ıslatma yöntemi: Vantilatörle birlikte cildi nemlendirmek, serinlik hissini artırabilir ancak susuzluk durumunda yeterli koruma sağlamaz.

Hafif kıyafetler giyin: Nefes alan, pamuklu kıyafetler tercih edin.

Doktorunuza danışın: Özellikle kalp hastalığı veya kronik rahatsızlığı olanlar, vantilatör kullanımını doktorlarıyla değerlendirmeli.

Sıcak havalarda serinlik arayışında olan milyonlar için bu bulgular önemli bir uyarı niteliğinde.

Uzmanlar, vantilatörlerin bilinçli kullanılması ve su tüketimine özen gösterilmesiyle kalp krizi riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini vurguladı.